網紅米砂（Misa）有傲人身材更有自己想法，從Cosplay到擔任AV監製都製造不少話題，先前她更曾自稱「老濕姬」，率真不做作性格讓她光是YouTube頻道就有94萬粉絲訂閱；米砂最近發現動漫展因大尺度Coser被轟很像「成人展」，因此讓她決定要籌辦「成人動漫展」，更喊話想穿多露就多露，引起網友熱烈討論。

昨（20）日米砂在IG限時動態有感而發地說到，最早她就是以Cosplay聞名，所以她也有注意到動漫展上越來越多大尺度的Coser，這現象更遭到不少網友批評「搞成像成人展不可取」；因此米砂下了重大決定，她預計年底舉辦「成人動漫展」，還表示詳細資訊近期就登場，行動力百分百。

雖然米砂前段時間才透露自己回歸社會成為上班族，但她說到做到的性格一樣不馬虎，還信心喊話，「不唬爛！想穿多露就多露！想賣多色就多色！」；米砂超狂決定曝光後，立刻被大票粉絲力挺，紛紛期待「成人動漫展」盡快公開訊息。

米砂決定舉辦成人動漫展。(圖/ 摘自米砂IG)

「老濕姬」米砂在4月無預警宣布結婚喜訊後，一度坦承變成人妻後，自覺有義務要邁向新的生活和步調，會減少網紅相關活動，讓不少粉絲難過；如今米砂驚喜宣布要籌畫成人動漫展，又讓粉絲都熱起來，準備追隨她的重大決定。