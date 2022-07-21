NHN PlayArt Corp.與多玩國股份有限公司共同推出的iOS/Android平台即時對戰遊戲『#空帕斯：陣地攻防戰』（以下稱#空帕斯），即將舉辦期間限定的「復刻聯動慶典」。

將與「在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼」「文豪野犬」「殺戮的天使」「STREET FIGHTERV」進行聯動復刻。活動期間內將舉辦，機率提升的特選轉蛋，必中聯動英雄或聯動服裝的英雄轉蛋。（※IP名稱為活動順序）

■舉辦「在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼」復刻活動

舉辦「在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼」復刻活動

＜舉辦特選轉蛋＞

UR卡片出現機率2倍！SR卡片出現機率1.5倍！聯動卡片出現機率20倍！

舉辦期間：2022年7月23日（六）～7月25日（一）

＜舉辦特選轉蛋＞

＜舉辦英雄轉蛋＞

獲得復刻英雄「艾絲 華倫斯坦」專用的英雄兌換券吧！保證出現聯動英雄或服裝！

舉辦期間：2022年7月23日（六）～7月26日（二）

＜舉辦英雄轉蛋＞

■舉辦「文豪野犬」復刻活動

舉辦「文豪野犬」復刻活動

＜舉辦特選轉蛋＞

UR卡片出現機率2倍！SR卡片出現機率1.5倍！聯動卡片出現機率15倍！

舉辦期間：2022年7月26日（二）～7月28日（四）

＜舉辦特選轉蛋＞

＜舉辦英雄轉蛋＞

獲得復刻英雄「中島 敦」「芥川 龍之介」專用的英雄兌換券吧！保證出現聯動英雄或服裝！

舉辦期間：2022年7月26日（二）～7月29日（五）

＜舉辦英雄轉蛋＞

■舉辦「殺戮的天使」復刻活動

舉辦「殺戮的天使」復刻活動

＜舉辦特選轉蛋＞

UR卡片出現機率2倍！SR卡片出現機率1.5倍！聯動卡片出現機率20倍！

舉辦期間：2022年7月29日（五）～7月31日（日）

＜舉辦特選轉蛋＞

＜舉辦英雄轉蛋＞

獲得復刻英雄「札克 & 瑞吉兒」專用的英雄兌換券吧！保證出現聯動英雄或服裝！

舉辦期間：2022年7月29日（五）～8月1日（一）

＜舉辦英雄轉蛋＞

■舉辦「STREET FIGHTERV」復刻活動

舉辦「STREET FIGHTERV」復刻活動

＜舉辦特選轉蛋＞

UR卡片出現機率2倍！SR卡片出現機率1.5倍！聯動卡片出現機率15倍！

舉辦期間：2022年8月1日（一）～8月3日（三）

舉辦特選轉蛋

＜舉辦英雄轉蛋＞

獲得復刻英雄「RYU」「CHUN-LI」專用的英雄兌換券吧！保證出現聯動英雄或服裝！

舉辦期間：2022年8月1日（一）～8月4日（四）

舉辦英雄轉蛋

■關於『#空帕斯：陣地攻防戰』

『#空帕斯：陣地攻防戰』是由3名隊友組成1個隊伍，在「1場3分鐘的戰鬥」中與敵方隊伍爭奪場地內所設置之據點的即時對戰遊戲。另外還可收集並組合技能卡片，運用多變的戰略組成最強卡組，做好迎接對戰的準備。結合了動作遊戲、戰略遊戲、卡牌遊戲的元素，濃縮在1場3分鐘的戰鬥中，創造出全新領域的對戰遊戲。