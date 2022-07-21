由飛捷(6206)文教基金會所舉辦的第六屆Design For Taiwan(DFT)，7月21日至24日於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「2022 第六屆Design For Taiwan《想‧想》社會設計展」。去年疫情轉為線上展覽，今年成功辦成實體展，也邀請第一屆到第三屆部分學長姐回歸，飛捷董事長林大成出席表示，很開心看到學生如此努力把東西做出來，可望繼續延伸傳承下去，也鼓勵申請點經費，關懷社會、思考事情來改善社會，甚至步入創業。

DFT每年招收來自全台各地，不限科系、不限學校的大專院校生，參與一年的社會設計挑戰，運用設計思考，深入了解台灣各個層面的社會問題，挑戰創意解方。本次展覽主題「想‧想」訴求傳遞設計思考的價值與力量，期盼同學為台灣的土地及面臨的社會問題做全方位的思考。學員聯手組隊並活用設計思考，為十大在地議題尋求創新解方。

第六屆DFT社會設計成果展一共集結10組團隊，經過層層挑戰淘汰，留下共48位熱血學員參與展覽。主題橫跨無障礙、性教育、親子互動、流浪動物、剩食、環保、傳統文化等領域。團隊不但要想出共好世代的藍圖，更要與大眾共享更好的台灣。

第六屆的DFT學員遭遇2021年五月以來嚴重的疫情規模，DFT主辦團隊不得不將所有2021年下半年的課程改為線上進行。學員團隊雖彼此陌生，仍奮力面對設計思考的全新挑戰，以遠距團隊合作全力衝刺。這讓飛捷文教基金會董事長林大成不禁讚嘆「線上課程雖然讓同學慢熱了一點，卻絲毫不減大家的積極程度，反而更增添了凝聚力。年輕學子們總是一再讓我驚訝他們的適應能力」。

此外，第六屆DFT更挑戰了全新Mentor制度，將歷屆已結業的DFT學長姐引流回DFT的mentor導師團隊，藉由他們過去在DFT的專案經驗，以及現在在業界的實務經驗，為本屆學員擔任領路人角色，也獲得學員良好回饋。

本屆展覽各攤位主題多元，十大主題包含：加強雙方信任的流浪動物認養平台；倡議左撇子友善及適性發展的家庭繪本教材；協助家長管理孩童的3C產品的使用；協助輪椅族獲得充分旅遊資訊的平台；幫助家長為孩童在家中建立友善的性教育溝通環境；讓人用最簡便的方式達到維修小家電的教學平台；推廣傳統技藝，協助吹糖師推廣藝文發展；電子廢材線上、線上的回收機制；幫助人們自根源解決剩食的提醒APP；優化無包裝商店，有效減少一次性塑膠包裝。

7月22日至24日將舉辦一共七場的想想講堂，開放民眾免費自由入席。講者陣容包含(眾)社會企業創辦人林崇偉、安妮怎麼了創辦人楊翔文、REnato lab創辦人王家祥、文化銀行創辦人邵璦婷、WaCare創辦人潘人豪、Tracle垃可創辦人何洛、PackAge+創辦人葉德偉共七人。