第6屆百大青農詹侑宏，投入文心蘭栽培運用智慧管理創造外銷佳績。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

謝欣團隊研發生產適合洗腎腎臟病患者及一般民眾食用的低鉀蔬菜。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

行政院農委會第六屆百大青農選拔日前出爐！農業局長蔡精強21指出，台中市蔡永春、詹侑宏、林建良、陳建瑋、連友成及謝欣（黃翔瑜、陳廷安）團隊等8位青農獲選；在各領域導入友善環境、淨零排碳、智慧管理、策略性產銷等理念，為農業帶來新契機，市府並積極扶植優質青農。

蔡精強說，大雅區農會輔導的蔡永春自創瓜瓜樂品牌，以智慧環控溫室種植出高品質無農藥殘留瓜果蔬菜，更結合菇類栽培，讓場域資源有效循環利用，並開發食農體驗遊程，讓消費者了解從產地到餐桌的生產過程，打造品牌形象。

陸戰隊退伍的詹侑宏投入文心蘭栽培，在新社區農會輔導下，運用智慧管理方式，大幅增進栽培效率與品質管控，創造外銷佳績。大里區農會所輔導的林建良，經營武士農場，導入友善環境理念生產蔬果，利用自然界生物平衡達成防治病蟲害的目的，做好食安把關，並整合大里青農打產銷團體戰，開拓產業區塊鍵創造利基。

農業局指出，台中市大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋，導入大數據做田間管理、鼓勵農民使用植保機來降低田間管理成本，並開拓合作通路，使國產大豆更有競爭力。

外埔區農會所輔導的連友成，與父親採人道飼養豬隻，不拔牙也不剪尾，並給足活動空間伸展，還放音樂給豬隻聽，透過友善的飼養方法提高豬隻的生長效率，生產高品質的豬肉。

謝欣團隊研發生產適合洗腎、腎臟病患者及一般民眾食用的低鉀蔬菜，讓腎友們有機會吃到清脆可口的蔬菜，不用再久煮川燙把蔬菜的鉀離子排掉，造福社會大眾。