林秉宥先批台北市再批新北，砲火猛烈。（摘自林秉佑臉書）

民進黨新北市議員參選人林秉宥今早在臉書發文，他先砲轟台北市長柯文哲把捷運重置基金拿去還債，造成捷運系統安全與運作穩定性的負面影響，再批新北捷運輸入不足支撐營運所需，認為朱立倫時期推動的三環三線，將加速新北市軌道運輸系統的財務失敗。

林秉宥指出，今天上午捷運藍線因為列車異常，造成捷運站周邊癱瘓，Uber與計程車一時間需求暴增，路邊滿是焦躁的上班族，因為台北市長柯文哲把捷運重置基金拿去還債，造成捷運系統安全與運作穩定性的負面影響，並質問：「把錢省下來，命也要省嗎？」

接著話鋒一轉，林秉宥再把矛頭指向新北捷運，他批評新北市捷運幾乎都是交由台北市捷運局興建與營運，在運輸收入不足支撐營運所需的狀況下，場站規劃明顯不如台北市的新北市場站很難獲得同等車站商業空間收益，更直指朱立倫時期推動的三環三線，將會加速新北市軌道運輸系統的財務失敗。

對於林秉宥的批評，新北捷運局今天發布新聞稿回應，今天上午發生的列車異常，新北捷運局已於第一時間掌握狀況，並由北捷公司依SOP排除，後續會持續了解發生原因，並以北捷公司股東身份持續監督，確保營運安全。

至於新北環狀線營運問題，新北捷指出，新北環狀線全線皆在新北市境內，由新北市政府獨立出資、中央補助，交由台北捷運局興建，因考量通車營運時，新北捷運公司剛成立，營運人才、訓練及培養，以及與建設工程介面整合及協調等，均非短時間能完成，為順利通車營運，故以委託臺北市政府先行營運3年。

目前雙北已達成共識，在112年1月30入營運契約期滿後，將由新北市收回營運權，目前雙北已召開9次會議，針對後續人力移轉、行政流程、財產移交、委外契約移轉等移交作業進行討論，朝朝契約到期移轉持續進行。