民進黨台北市長參選人陳時中20日赴萬華龍山寺參拜，碰上陳姓民眾陳情，警方快速架離排除。國民黨北市議會黨團21日召開記者會質疑浪費警力、執法過當，陳時中享總統級維安。北市警局說明，同仁是因為民眾有不滿情緒，依專業判斷，發酵下去可能會有衝突，並不是因為他向陳時中先生陳情才把他拉走。

秦慧珠批評，陳時中大官當久了，一天都不能沒有隨扈，陳時中在7月13日獲得民進黨提名，7月14日遞出辭呈，同一天立刻向市警局申請隨扈，第一個隨扈指定在部長任內保六總隊隨扈繼續留任，另外再請市警局派一個給他，他從部長下來後，從1個隨扈變2個隨扈，18日離職2個隨扈就無縫接接軌。

秦慧珠指出，陳時中昨到龍山寺，除了2個隨扈外還有制服交警，還有6個便衣警察現場保護，加起來將近10個人，真的是總統級的維安，詢問市警局2大隨扈為什麼沒有動作，市警局稱安全顧慮，結果市警局警察穿著便衣抓陳情人。

秦慧珠認為，陳情人不是來抗議，他是0206期貨選擇權受害自救會的成員，沒有人受理他的陳情，大家只顧著照相，陳時中也是冷眼旁觀，陳情人被警力壓制，畫面讓人民看不下去，立刻在網路炸鍋，質疑陳時中不但帶來警力負擔、浪費警力，更限制民眾陳情跟言論自由，炮轟陳時中那麼怕死就不要來選舉，「大官參選，警察難為，人民可憐」。

議員汪志冰質疑，民進黨執政後，中華民國已經變成警察國家，以後陳時中當選，台北是不是變成警察之都？他現在只是一介平民，但是陳時中仍然認為他是一人之下，萬人之下的指揮官，民進黨標榜民主自由，今天要站出來，但民進黨離人民實在太遠了。

北市警局保安科長于增祥說明，市長議員候選人維安是從登記後啟動，7月8日日本前首相安倍晉三遇刺後，警政署通令加強首長、參選人安全維護，並要求確認市長參選人是否有安全需求，國民黨參選人蔣萬安到現在沒有提出，陳時中在7月14日提出需求、7月18日派遣。

于增祥強調，如果候選人發生任何維安狀況都會造成社會不安，對於市長、議會參選人都非常重視，各單位也會視狀況加強維安，對於不同意見民眾表達言論自由，有違法、暴力一定立即排除，身為警察當然要避免民眾生命、身體的危害，現場可能和民眾造成流血衝突，因此優先請他離開，避免危害，會以「柔性為主、強制為輔」。

于增祥說，針對所有候選人維安都一致，會視狀況決定警力需求，現場同仁因為現場民眾有不滿情緒，依專業判斷，發酵下去可能會有危險，澄清競選團隊沒有提出要求，並不是因為他向陳時中陳情而把他拉走，警察就是預防危害，這麼多年來，有200多次的陳抗，他都在現場直播也沒制止。

秦慧珠批評，陳先生一次向柯文哲嗆聲，一次向陳時中嗆聲，200多次只有2次被抬走，也沒有人打他，市警局只是不敢講，是因為陳時中支持者群眾好幾個人幾度衝上去，一直攔阻要打他的，沒有把要打人的人抬走抬走，只把大聲講話的人抬走。

議員汪志冰炮轟市警局太過頭、看人辦案。議員鍾小平質疑，暴民繼續恐嚇，陳的支持者都不用處置，逍遙法外。于增祥則說，現場同仁幹部會依現場的狀況，看如何達到效果再進行妥適處理。