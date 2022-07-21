交通部觀光局7月15日起推出悠遊國旅補助方案，其中自由行平日住宿可補助最高1300元，但近日卻傳出漲價亂象，許多民眾反映旅宿業者疑趁機漲價，旅遊網紅布萊N也貼出對話截圖，顯示澎湖民宿一聽到要用旅遊補助，立刻漲價200元。對此，交通部觀光局表示，參加「悠遊國旅」業者應確實揭露房價資訊，切勿因補助調漲房價，若查證屬實將終止業者參加活動。

悠遊國旅補助上路不到1周，網路上即傳出旅宿漲價亂象，例如訂房時，民宿回應國旅補助的額度用完了，但明明補助是每房都可以使用；布萊N也在臉書粉絲團上貼文，指向澎湖民宿詢問訂房時原本是1600元，老闆一聽到要用國旅補助，價格立刻變成1800元，讓網友氣得批評是補助、消費者兩頭吃。

業界人士則分析，為何有民宿會說「國旅補助的額度用完」，可能原因在於一般民宿有規定房間不能多於8間，但有不肖業者向官方登記時少報，營運後再擴充或以二館方式接客，合法掩護非法，若申請補助超過原本登記的房間數，就會漏餡，消費者要自行留意。

觀光局指出，針對參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動地旅宿業者，觀光局已於活動要點及QA規定，以及相關場合中多次強調，業者應將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價。

觀光局說明，悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者應主動公開資訊供旅客知悉，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。如民眾發現業者確有哄抬房價，可檢具事證向各地方政府檢舉該旅宿業者，地方政府如查證屬實，將終止該業者參與本活動的權利及取消其補助資格。