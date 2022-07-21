孩子單純簡單的思考模式，時常讓人忍不住會心一笑。一名網友日前分享孩子的考卷，題目要求作答「親戚稱謂」，沒想到孩子「神邏輯」的答題方式居然誠實地寫出所有親戚本名，讓網友大笑，「我要是老師一定給他100分」。

原PO昨（21）日在臉書社團《爆廢公社》發文，「親戚名字都這麼熟悉，這是個用心的孩子」。從他附上的照片可見，一張學童的考卷上，共有七道「配合題」，但僅有一題答對，獲得紅色勾勾，其餘都被老師用紅筆劃掉，而這名學童的答案，更是讓許多網友看了嘴角失守。

試卷中要求作答「親戚的稱謂」，但這名老實的學童直接將家中親戚的名字一五一十地寫出來，「爸爸的弟弟叫阿文」、「爸爸的姐姐或妹妹是秋月」、「姑丈是秋月的丈夫」、「媽媽的哥哥我們稱盛昌」、「舅舅的太太我們稱阿今」。

超單純直接的作答方式，讓許多網友看了忍不住嘴角失守。（圖／取自爆廢公社）

孩子童心未泯的作答邏輯，讓許多網友全笑翻，紛紛留言，「他的觀念正確啊」、「好孩子！我要是老師一定給100分」、「這沒毛病啊」、「好可愛喔！不要算他錯啦！」、「其實也不過分！至少有半分哈哈」、「名字都叫得出來表示很常往來耶，值得讚賞好不」、「舅媽=阿今（台語），正確」。