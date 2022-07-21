《北京日報》用戶端報導，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍21日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會介紹，疫情發生後，如果經流行病學調查，綜合風險研判，滿足以下條件：感染來源明確、傳播鏈清晰、未發生社區傳播，則無需對發生疫情的區域開展全員核酸檢測。重點對風險區域和有時空交集的風險人員展開核酸檢測。

大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華說明，7月以來，大陸疫情總體處於低水準波動狀態，近期少數地區疫情反彈，多點散發、多地頻發，單日報告本土疫情增加。近一周，疫情波及21個省分78個地市，其中7個省分報告的感染者數超過百例。甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍然處於進展階段，社會面傳播風險較大。總體上，各地在發生本土疫情後均能在較短的時間內有效控制，疫情影響較為局限，各地疫情應對處置能力和效率已得到進一步提升。

但是，全球疫情出現反彈，暑期大陸人員流動量加大，各地發生本土疫情的風險增加，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。各地要繼續嚴格按照新冠肺炎防控方案（第九版）的有關要求，堅持科學、精準、高效的防控原則，全鏈條落實好外防輸入的各項措施，不斷提高常態化防控情況下疫情監測的敏感性。發生疫情後，措施要堅決果斷，堅持以快制快，力爭用最短時間將疫情控制在最小範圍，堅決防止出現規模性疫情。