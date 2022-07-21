華人藝術家趙無極與第二任妻子陳美琴的作品，曾於1972年在巴黎同場展出，在相隔50年後將再次同展對話，趙無極的女兒趙善美珍藏的兩件趙無極作品也將首次現身拍場。

富藝斯香港秋拍將呈獻的兩幅趙無極畫作，將於9月在巴黎預展，兩幅畫作由趙善美釋出。趙無極曾於1958年在香港短暫居留，期間邂逅了他的第二任妻子，香港女演員陳美琴，並將其女視如己出。陳美琴隨趙無極回巴黎後，也因薰陶而激發出對雕塑藝術的興趣而成為一名雕塑家，唯一生體弱，年僅41歲即香消玉殞。

趙善美表示，父親與母親在香港相遇並相愛，因此一直對香港有著特別的情感，因此希望父親的作品也能在該城市遇到有緣的收藏者。對於父母在藝術上的共同追求，她也表示：「家母與家父以不同媒介創作來表達彼此的共同語言及對藝術的熱愛」陳美琴的雕塑創作曾於她逝世後，與趙無極首批創作的中國水墨作品在巴黎的一間畫廊同場展出，此後即沒有公開展覽。「我很開心有這個難能可貴的機會，在闊別50年後，重新呈現雙親彼此創作間的藝術對話。」

1950年代末至1970年代初被認為是趙無極藝術生涯的巔峰時期，於1969年創作的《14.10.69》，呈現了藝術家在線條、顏色和形態上的多元展現，融匯傳統書法技巧與西方抽象構圖，優雅地呈現陰陽共生、明暗交替、充實與虛實間的張力，隱約展現動感的韻律及生命的力量。繪於2007年的《無題》，則體現了他晚年對色彩的感悟及伴隨鮮明顏色起舞的強勁旋律。