鴻海(2317)旗下工業富聯透過投資第三方基金轉投資中國大陸紫光集團，發言人巫俊毅今（21）日受訪時表示，集團已於19日向投審會遞件申請，由於新紫光集團的四大業務均與集團所在供應鏈息息相關，相信此投資案對集團及整體產業長期均為有利發展。

鴻海14日晚間公告，旗下工業富聯轉投資事業廣州興微產業投資合夥企業以人民幣53.8億元（約新台幣239億元）轉投資廣州晟粵產業投資合夥企業，再轉投資北京智廣芯控股，智廣芯控股則透過司法重整取得紫光集團100％股權。

鴻海今（21）日應邀參與證交所「2022年科技大未來」主題式業績發表會，巫俊毅會後受訪表示，工業富聯是中國大陸上市公司，此次透過自有資金藉由第三方基金管理人所作的投資決策，最終投資新紫光集團，對此尊重基金管理人決策。

巫俊毅指出，新紫光集團主要業務為IC設計、交換機、路由器及伺服器等四大產業，跟鴻海所在供應鏈息息相關、符合集團整體發展所，周二已向投審會遞件，後續會配合投審會進度進行必要說明，相信這樣的投資案，對整體產業或鴻海集團本身應是長期有利發展。

對於投審會表示將設立關鍵技術小組審查轉投資紫光案，巫俊毅表示，涉及的主要產業基本上均應有利於集團發展，相信在審議過程中一定會做充分說明，此階段為全力向投審會說明，也是目前最重要的事，希望最後是正向發展，對於是否有備案則未多作回應。