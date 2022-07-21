下背痛、家族史、男性幾乎與「僵直性脊椎炎」劃上等號，但女性也不能輕忽！26歲的Tina（化名）從高二起偶爾出現背痛、疲倦、腳部不適，但因症狀斷斷續續，單純認為只是運動傷害，直到出社會須久坐辦公室，背痛問題越發明顯，後來更出現疲累、沒精神，眼睛乾、腳後跟不舒服等情形，看了幾家醫院也未釐清病因，直到因爲胸悶、胸痛掛急診，讓她再也無法忍受，選擇向風濕免疫科求助，進一步檢查後確診「僵直性脊椎炎」。

新竹馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師蔡文彬表示，僵直性脊椎炎是一種免疫疾病，症狀會慢性的反覆發作，脊椎嚴重沾黏僵硬時，身體會如竹竿一般僵硬、無法彎曲，因此又稱為「竹竿病」；好發於45歲以下年輕人，但偶有60歲以上年長患者，男性多於女性，16歲以上男性是女性3倍，16歲以下更懸殊，男女比約10：1。

蔡文彬說明，僵直性脊椎炎最典型症狀為下背痛，並可能延伸到臀部、大腿，造成清晨痛醒（晨僵感），或是阿基里斯腱的腳後跟疼痛等，但常被誤會是運動傷害而延誤就醫，且不少患者因症狀較輕微，使用消炎止痛藥就自覺改善，而未進一步檢查。

女性患者更是難以察覺，因為疼痛症狀較不典型，下背部症狀較少見，反而是常見頸部、肩部的疼痛、僵硬症狀，加上普遍認為僵直性脊椎炎是男性專屬疾病，更容易忽略症狀，延誤就醫的時間更長。

蔡文彬提醒，僵直性脊椎炎是全身性自體免疫疾病，可能在周邊關節或其他器官產生病變，不少患者會來自各科轉介，包含眼科的虹彩炎葡萄膜炎，復健科或骨科的腳底腳踝膝蓋發炎、髖關節與肩關節炎，腸胃科的發炎性腸道疾病，甚至是皮膚科的乾癬等病變，都有可能是僵直性脊椎炎患者。

治療方面，傳統藥物治療以降低發炎、減輕疼痛、改善僵硬為主，第一線使用常以非類固醇消炎止痛藥為主。不過蔡文彬指出，有些難治或難緩解發炎症狀者，可透過免疫抑制藥物或生物製劑控制病情與延緩惡化，避免關節反覆發炎而沾黏融合，醫師可經客觀指標檢視後給予健保給付的生物製劑，最常用款式為腫瘤壞死因子抑制劑（Anti-TNF），可緩解患者關節腫痛問題，並延緩關節變形。

另外蔡文彬提到，女性罹患僵直性脊椎炎仍可以懷孕生子，但建議備孕期間先控制好病情，若懷孕期間出現短期疼痛，可短暫使用口服藥，若效果不彰，目前也有適合孕程及哺乳期間可安全使用的新型生物製劑，可達到治療及懷孕兩全其美目標。