花蓮地檢署接獲民代檢舉替環保局代操廚餘的業者偷將廚餘倒在農地，經調查後，認為李姓業者涉違反廢棄物清理法等罪嫌，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（羅亦晽攝）

花蓮縣議員莊枝財日前接獲檢舉指出鳳林鎮環保科技園區旁的農地疑遭代操廚餘業者偷倒廚餘。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內廚餘有一半是送往鳳林鎮環保科技園區，由花蓮縣環保局委外廠商處理，怎料該廠商竟將未處理的大量廚餘傾倒在園區旁的農地，花蓮縣議會接獲檢舉前往勘查卻發現已遭人滅證，向花蓮地檢署告發，環保局則是主動函送資料給檢調單位自清。經檢方調查，認為李姓業者涉違反廢棄物清理法等罪嫌，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另外3名被告分別以10萬元、5萬元不等交保。

環保局去年底以近1700萬元發包「111年花蓮縣環保科技園區廚餘高效能處理廠代操作管理廠商專業服務計畫」給李姓廚餘業者，以每噸約6000元處理費，將廚餘處理成液態肥，供農民領用作為土壤改良劑。

由於環科園區旁由詹姓農友向國有財產署承租的農地近日頻頻發出惡臭味，民眾發現現場有4個坑洞裝滿不明液體，狂冒濃稠泡泡，表層還漂浮塑膠袋，且傾倒液體的車輛更頻繁進出環科園區，質疑代操處理廚餘的廠商偷倒，向縣議員莊枝財檢舉。

環保局雖稱農地坑洞是詹姓農友囤放合法申請的固、液態有機肥，已要求他盡快處理，以免勿曝曬產生惡臭，但縣議會專案小組日前會勘卻發現坑洞已遭土覆蓋，質疑農民滅證、環保局包庇廠商，18日由莊枝財代表縣議會到地檢署狀告縣府瀆職，環保局則是15日主動移請政風處及地檢署調查自清。

花蓮地檢署檢察官羅國榮昨指揮檢調單位前往李姓業者及詹姓農友住處、廚餘處理公司等5處進行搜索，同步通知11名相關人員到案說明，包含承辦該業務的環保局人員，以證人身分說明廠商處理廚餘的流程。

經檢察官訊問後認為李姓業者涉嫌違反廢棄物清理法、刑法偽造文書等罪，嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，昨向法院聲請羈押禁見，今下午獲准。另被告詹姓農友10萬元交保，在環科園區處理廚餘的李姓廠長及李姓業者的陳姓友人則分別以5萬元交保。

雖然縣議會質疑廠商恐因環科園區內處理廚餘的2部機器運作承載量有限，才找農地偷埋，但不論原因為何，檢方認為業者應從3月起，即將未妥善處理的廚餘非法傾倒在農地，且傾倒的農地不只一處，將擴大追查。