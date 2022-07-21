在制伏過程中，員警的右手腕遭到割傷。(翻攝照片／林郁平台北報導）

員警的左褲管也被磨破，但仍忍痛將吳男制伏逮捕。(翻攝照片／林郁平台北報導）

男子路檢丟毒企圖逃逸 0.2秒鐵證保大警全都錄

北市一名吳姓男子，日前騎乘機車行經萬華區萬大路與富民路口時遇到保大員警路檢，吳男先是假意配合，再突然將手中的毒品拋到華中橋引道下企圖滅證，並不斷否認持毒、脫序拒捕，不知整個過程「全都錄」，所拋丟的毒品也被警方尋獲，吳男當場被逮依法送辦。

北市保大隊第三中隊吳姓中隊長率謝姓小隊長及陳姓員警等5員，18日21時許在華中橋引道上執行路檢，吳男先是假意配合員警，並主動提供側背包及褲子兩邊口袋供員警檢視，口中不斷喃喃念著「沒有、沒有…」，營造未私藏違禁品的假象，

員警發現，吳男褲子後方臀間有異常突起物，且身體扭捏不自然，吳男雖口中同意員警拍搜褲子，卻與員警發生拉扯企圖遮掩，並突然將手中握住的私藏物奮力拋向橋下，卻不知自己0.2秒的滅證行為，早已被員警胸前的密錄器完整拍下，成為持毒的鐵證。

3名員警當場合力將吳男制伏，但在制伏過程中3員紛紛掛彩，其中，陳姓員警左腿褲子磨破及右手肘擦挫傷，另一名陳姓員警右手腕輕微割傷及擦挫傷，黃姓女警左手及右腳踝輕微擦挫傷，員警忍痛尋獲吳男拋棄的安非他命等證物，全案訊後依毒品罪嫌移請萬華分局續行偵辦。