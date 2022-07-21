陸股21日走弱，滬指收報3,272.00點，跌0.99％，成交額人民幣（下同）4,207億元。深成指收報12,455.19點，跌0.94％，成交額5,913億元。創業板指收報2,751.41點，跌0.50％，成交額1,923億元。科創50指數收報1,091.41點，漲1.10％，成交額578億元。
盤面上，陸股21日全天弱勢震盪，臨近尾盤快速下跌，創業板指一度衝高漲超1％，午後也轉跌。陸股當日成交額再超過1兆元。
類股表現上，半導體股全天強勢，科創50指數一度漲近3％，金百澤、大港股份、德明利漲停，芯源微、中微公司、瀾起科技等多股漲超6％。
遊戲股走勢活躍，惠程科技連續四日漲停板，大晟文化漲停，冰川網路漲超13％。HJT電池概念股衝高，金辰股份、京山輕機漲停。
以每日額度餘額口徑計算，北向資金截至21日A股收盤小幅淨流入；以買賣成交額口徑計算，北向資金淨賣出逾27億元。
另外，大陸商品期貨21日收盤走勢分化，焦煤跌逾4％，玻璃、聚丙烯、生豬跌逾3％；滬鎳漲4％，棉花漲3％，滬錫、棉紗漲逾2％。
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