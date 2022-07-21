外交部長吳釗燮（左）與歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）（右）副議長21日在外交部5樓大禮堂舉行記者會。兩人重申台灣民主自由的重要性。（鄧博仁攝）

歐洲議會副議長畢爾今天表示，歐洲非常關注台海正在高漲的緊張態勢，此行是個訊號，代表歐洲關心台灣，也反對用違背台灣意志的方式去改變台海現狀。我們也在著手非常多的工作，希望最終能促成台歐洽簽雙邊投資協定，並且讓歐盟駐台代表處能夠升級。

畢爾今天與外交部長吳釗燮共同召開記者會，吳釗燮表示，這是歐洲議會現任副議長第一次以官方身份訪問台灣，反映出歐洲和台灣更加強強健的關係，也顯示我們是理念相近的民主夥伴，有能力共同反制威權主義的擴張。

畢爾則表示，這次來台訪問成果良好，我們有很多重要且友善的討論，對象包括蔡英文總統等重要的政界人士，這個時間點來到台灣真的非常剛好，因為此時中國正持續加強在國際空間孤立台灣，同時，歐洲也非常關心台灣。

她說，因為台灣是一個非常穩定且繁榮的民主社會，在台灣有非常多元的政黨、法治社會還有人權自由等，以及自由公平的選舉，這也就是為什麼歐洲支持台灣的社會，「畢竟歐洲跟台灣都是民主的一家人」。

畢爾強調，同樣重要的是，歐洲也非常關注這個地區正在高漲的緊張態勢，還有台海的態勢，這些都影響著歐洲，因此我們必須採取行動，希望能夠用和平的方式來解決問題。但這個問題要解決，一定是要由台灣人來決定自己的未來，不可以片面的去改變台海的現狀。

因此，她說，過去這三天我們的訪問行程就是一個訊號，這代表歐洲關心台灣，也反對用違背台灣意志的方式去改變台海現狀。

畢爾隨後回應媒體提問時也表示，她現在人在台灣，像她這樣子的官方訪問，代表歐洲議會以副議長的官方身分來到台灣，這是一個非常重要的時間點，像這樣子的訪問將會當作一個基礎，未來會持續有更多的訪問。

她也透露，我們現在有非常多的工作正在進行當中，希望這些工作最終能夠促成台歐之間洽簽雙邊投資協定，並且能夠讓歐盟駐台代表處予以升級，透過這些作為能進一步深化台歐關係，創造台歐盟關係的雙贏，讓台灣跟歐洲之間能夠有更多的合作，像是創新、科研、貿易、共同對抗氣候變遷等。

此外，針對歐盟貿易總署日前對於跟中國重新展開合作表達高度歡迎，媒體質疑，歐盟是否已對中國以經濟手段威脅立陶宛的做法做出退讓？

對此，畢爾表示，我們知道歐盟也希望能夠保持跟中國有良好的關係，但同樣的也有權利去清楚的表達對其他國家人民的尊重，因此，並不能據此就認為我們會向中國脅迫立陶宛的做法做出退讓。

她說，事實上，我們還是持續的在世界貿易組織提出相關的申訴，也正在等待世界貿易組織的裁決，相信目前這個體系還是一個以規則為基礎的體系。

她重申，我們支持台灣，也認為台灣的未來必須台灣人民自己決定，同時反對任何人、任何國家，片面去改變台海的現狀，因為這樣子的改變並不符合歐洲的期待。