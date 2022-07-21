中華電(2412)攜手中華電基金會今(21)日啟動第二屆「5G無塑企業志工永續行動」活動，並發行中華電5G無塑日系列NFT，總經理郭水義表示，盼透過Web3.0浪潮，以虛實結合方式打造更多元且全方位的無塑新生活。

郭水義表示，發行中華電5G無塑日系列NFT，是希望在Web3.0的科技潮流下，以線上強大的5G科技連結、創造廣傳口碑，搭配線下實體應用宣導，以虛實結合方式打造更多元且全方位的無塑新生活，提升大眾的環保認同，讓環保無塑的概念深植大家心中，且可積極落實聯合國永續發展目標(SDGs)的第13項氣候行動、第14項保育及維護海洋資源、第15項保育與維設陸地生態，以及第17項促進目標實現的全球夥伴關係等。

郭水義也說，發行NFT除了強調元宇宙也可以推廣無塑環保概念外，更重要的是募集認同中華電信「I環保」倡議的種子會員，這些朋友高度關心環境，未來在每屆的5G企業志工永續行動規劃時，或籌辦相關環保活動時，都會邀請其提供建議，讓整個活動的設計更接地氣、更能發揮實效，是中華電信在環境永續的道路上堅實的夥伴。而NFT銷售所獲收益，將致贈相關環保團體，例如台灣湛藍海洋聯盟、長期關心海廢議題的黑潮基金會等；且往後無塑塑家族NFT交易中的每一次購買，都將收益分潤，持續捐助給相關環保團體，達到真正的環保永續理念。

中華電5G無塑日系列NFT發行分兩階段，第一階段限量發行100個NFT、每個980元，購買者可獲得無塑塑家族(共六個角色)虛擬頭像一個，可以在FB、IG等社群媒體分享自己的無塑主張；第二階段則與澎湖關心海洋廢棄物問題的在地團體-O2 Lab海漂實驗室合作，其長期將廢棄物再利用做成藝術品，並因此吸引青年返鄉、關心地方創生，中華電與O2 Lab合作，將澎湖常見30種海漂魚系列圖鑑製成電子檔，限量發行30個NFT。