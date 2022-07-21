為了力抗高升通膨以及挽救自己匯率，亞洲各國央行在過去1年以來陸續升息以對。不過其中，屬新興市場的印尼，以及已開發國家的日本，是唯2為了保住GDP，到21日為止都遲遲尚未調高利率的兩個國家。

21日，日本央行如同外界預料般的最新決議，還是將基準利率維持在歷史低點負0.1%，同時，也把10年期公債殖利率目標設定在0%左右。不過，2022年的GDP以及通膨卻有修正，前者下修至2.4%，後者上調至2.3%。

同樣是21日也要舉行定期利率會議的印尼，有部分認為，看到周邊亞洲各國以及歐美都在升息，這次應該會調高利率。但有一些的看法不同，覺得為保住GDP，印尼央行可能會再等等看。結果，印尼還是維持超低利率3.5%沒變。

上周，新加坡以及菲律賓就意外宣布緊縮政策，星國靠調整匯率，菲國則是調升利率。不過，就全球央行而言，有的在2021年6月就已開始動作，聯準會不算快的，現正急起直追大幅升息。因此，亞洲相對而言已經算起步慢的。

俄烏戰爭是全球物價再漲的催化劑，雖然部分亞洲央行，靠著自己尚未失控的通膨，調升利率並不積極。但資金不斷外流以及匯價頻創新低，卻是另個傷腦筋的問題。

以菲律賓幣披索來說，2022年迄今兌美元已貶逾10%，匯價目前在56.37附近，比日前曾創近17年低點的56.53要好一點。同時在債券市場，菲國公債殖利率也飆升約200個基本點。

泰銖2022年到現在已下跌至少10%，目前在36.555到36.815兌換一美元左右。至於泰股表現，外資在連買5個月之後6月轉為賣超，金額約在8.16億美元。

還有通貨膨脹，泰國以及印尼6月物價已經升至多年新高。就算早在2021年8月就開始升息的韓國，上個月的通膨還是衝高到24年高點。因此，韓國央行上周史無前例的1次就升息兩碼。

5月時，印度首次突然大升40個基本點，因為印度已經連續6個月出現外資賣超並有資金外流現象，故印度貨幣盧比兌美元也一度創歷史新低。另外，素來波動較大的印尼盾，今年兌美元匯價反而沒有貶很多，雖然6月曾創2.2%單月最大貶幅，但2022年迄今才累計貶5%左右。

印尼仗著輸出大量原物料，使得貿易體質變好，加上外資持有當地高債息公債的比例還不到兩成，也是讓印尼至今還未升息原因之一。金融服務業者ING認為，印尼調高利率是早晚的事，因為全球已經吹了好一陣子的升息風。

華僑銀行指出，全球政策應會更加緊縮，全球央行也都會被迫升息。野村證券表示，亞洲大部分央行還把重心放在抑制通膨上，但全球利空因素增加，主要經濟體出現衰退疑慮才是重點所在。