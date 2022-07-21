中美晶(5483)今舉行業績發表會，董事長徐秀蘭表示，中美晶今年在本業上（太陽能）呈現快速成長，再生能源已成全球顯學和氣侯及碳排同等重要；今年7月1日起台灣用電大戶電價上漲15%，這也意味著太陽能成本價格競爭力提升和政府推動再生能源的積極目標，太陽能產業現在處於成長的關鍵位置。

中美晶6月單月營收72.6億元創歷史新高，年增16%，2Q單季破200億達207億元也是歷史新高，年增18%；以季營收來看，中美晶自2020年2Q以來，連續呈季增長。上半年營收390.4億元，年成長17.5%，亦創歷史新高！

徐秀蘭表示，俄羅斯的侵略及飆升的能源價格，加速歐盟國家脫碳和停用石化燃料的決心，以建構能彈性因應極端氣候及動盪政經環境、並具有韌性的能源系統。而台灣政府針對用電大戶調漲15%電費，預期將刺激企業及家庭安裝太陽能裝置，輔以政府規劃的2050淨零排放路徑，以太陽能為首的綠色能源獲得系統面及需求面的雙重支持，發展前景正面樂觀。全球逐步淘汰煤炭和石化燃料的浪潮推動了對潔淨能源的需求，預計未來十年全球太陽能安裝量將以8%的年均複合率增長，總裝機容量將超過3500GW。

中美晶自7月4日起，列入臺灣指數股份有限公司的台灣晶圓製造指數中(前十大)。2021年全年股利新台幣8元，上半年3.5元下半年4.5元，2021年全年股利配發率69%，下半年股利將在8月12日發放。

中美晶轉投資持股逾2成的公司包括:環球晶51.17%，兆遠31.6%，台特化30.93%，宏捷科27.49%，朋程22.75%。徐秀蘭表示，兆遠今年3Q會將藍寶石產線停產，有助於虧損縮小；但由於兆遠的產品和手機相關，而手機產業呈現下滑，因此，H2兆遠營收會呈現下滑。至於持股7.07%的Transphorm Inc，主要生產應用於高壓電源轉換之高可靠性氮化鎵元件，應用在電源、RF、車用電子、5G等。