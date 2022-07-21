目前警方以車追人，已逮捕包含主嫌劉男在內的5人，並查獲1把木刀、3隻棍棒、4把開山刀及5隻手機，而其他的涉案人士將持續緝捕到案。(黃敬文攝)

新北市三重區龍濱路有間魚翅店，今日凌晨1時許發生一起槍擊砸車事件，當時店內有群人在用餐的時候，突然出現12名惡煞駕車駕駛多輛抵達，先在店外對空鳴槍後，隨即衝入店內砸店，還猛砸停在店外的轎車，警方獲報後調查發現疑似涉及虛擬貨幣買賣糾紛，目前已逮捕主嫌及另外4名共犯，其他嫌犯警方仍積極追捕到案。

這起事件發生在今日凌晨1時許，30歲的黃男應邀到三重區龍濱路一間魚翅店參加慶生活動，沒想到不久後竟出現有12名惡煞分別駕駛11輛汽車抵達現場，這群人先在店外鳴槍警告後，便衝入店家砸店，之後也把黃男停在店外的座車砸毀。

當警方獲報派遣快打警力趕抵現場時，這12名惡煞已鳥獸散，現場僅一輛小客車遭砸毀，無人受傷，並找到一根遺留現場的木棍及空包彈一枚，警告意味濃厚；三重警方不敢大意，立刻與刑事大隊組成專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現，涉案的11輛汽車，有9輛去往桃園，另外各1輛往汐止及內湖逃逸，隨後循線在桃園逮捕33歲劉姓男子以及另外4名共犯。

據了解，黃男介紹一名虛擬貨幣賣家給劉男，成為買賣虛擬貨幣的合作關係，劉男負責接洽虛擬貨幣的買家，透過黃男從中仲介讓這名賣家賣出虛擬貨幣，而黃男在每筆交易中抽成0.5％的手續費。

原本成功交易數次，然而最近一次卻出現糾紛，虛擬貨幣賣家轉出虛擬貨幣後，卻未從劉男處得到等價的315萬元，這名賣家將這件事告知黃男後，黃男便在網路放話，要把劉男找出來解決買賣問題，沒想到劉男竟惱羞成怒，從網路上得知黃男行蹤之後，便召集人手前往鳴槍砸車理論。

目前警方以車追人，已逮捕包含主嫌劉男在內的5人，並查獲1把木刀、3隻棍棒、4把開山刀及5隻手機，而其他的涉案人士將持續緝捕到案，全案依洗錢、詐欺、妨害秩序及毀損等罪嫌移送法辦。