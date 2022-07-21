今年中投區高中免試入學，台中一中最低錄取分為95點，21日舉行新生報到，其中，畢業於安和國中陳信樂、光正國中邱德原，樂當一中新鮮人；邱德原挑戰「1日雙城」騎鐵馬從台中到高雄，陳信樂愛好學習、樂當志工，2人分享國中求學歷程，都具充實多元知識、學習有毅力的特質，校方表示，讓學生多元選修、開設微課程。

畢業於光正國中的邱德原說，靜態喜歡做昆蟲標本，也研究昆蟲生態及飼養方法，動態喜歡騎自行車，還從網路上自學彈鋼琴，有多元智能表現，認為「課外知識的支持，更能理解上課教的內容」，期盼進入台中一中後能有多元學習機會。

畢業於安和國中的陳信樂指出，每周安排2次自學，學習樂器擔任志工表演，偶爾到科博物館充實課外知識，國一參加校內足球隊一路踢到國中二年級，從中學到團隊合作精神，曾獲2次現代詩組特優獎；會考前閉關唸書，斷絕網路誘惑、不玩電玩、少看社群媒體，全力衝刺，考上心目中理想學校。

台中一中教務處主任彭佳偉表示，連結國中學過的先備知識，且適度的達成適性學習、試探興趣的目的，將安排於高一彈性學習時間開設微課程，由校內6大領域教師開課，例如：硬筆書法、學習歷程檔案製作、Intermediate Reading等一系列課程，提供學生充分選擇的學習資源與探索機會，藉此找尋未來升學方向。

台中一中校長林隆諺指出，108課綱架構下特色課程，包括：多元選修、校訂必修及高一上下學期各2節課、共4輪的「微課程」。其中，多元選修每學期開設25至30門課、安排彈性時間的微課程，開設20至22門課、校訂必修24門課，讓學生跑班選修，提供學習資源與探索機會。