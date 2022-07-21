郭禹彤（左）首次挺進全國技能競賽建築舖面職業類別，期待能一舉奪牌。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年共培訓166位選手，參加第52屆全國技能競賽。（勞動部雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年共培訓166位選手，參加第52屆全國技能競賽，其中不乏女性選手，17歲的建築舖面女選手郭禹彤，為「泥水世家」第三代，現就讀台南市後壁高中室內設計科，今年首次挺進全國賽的她，近來每日集訓12小時以上，期盼在本屆全國賽一舉奪牌，留名英雄榜。

「第52屆全國技能競賽」將於7月31日至8月7日陸續登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署共培訓42個職類、166位選手參賽，為了幫出征全國賽的選手們加油打氣，雲嘉南分署長程泰運21日授旗選手，期盼選手們都能一舉奪牌。

由雲嘉南分署培訓的建築舖面女選手郭禹彤，從小就看著祖父母及爸媽在工地勞作的背影，對建築領域萌發強烈興趣，長大後便義無反顧地投入，去年首次參加分區賽，因過於緊張而未能完成作品，但她將失敗轉換成養分，終於在今年如願挺進全國賽。

郭禹彤說，練習時須一直蹲著而時常腰酸背痛，雙手也因長時間接觸水泥導致反覆脫皮；此外，手指更因水泥常卡在指縫中，看起來總是黑黑髒髒的，且女生力氣比較小，搬運材料較男生吃力許多，但她依然咬牙練習，努力克服男女先天上體格差異，就是要證明自己絕對不輸男生。

程泰運表示，勞動部每年透過舉辦全國技能競賽，提供來自各方的選手，一個專業的舞台同場競技，各職類前3名的選手將有機會保送國立科技大學，本屆全國賽在建築舖面、CNC車床、板金及鑄造等職類都有女性選手挑戰，只要多學習、勤訓練，無論男女都能在各專業技能上有出色表現。