法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向收容所少年宣導從軍，消息一出引發網友熱議，甚至有人痛批「不如改成犯罪直接充軍」，對此，國防部澄清，此活動是針對微罪少年分享從軍歷程，希望他們能夠改過向新、重返正途，並沒有涉及國防部招募政策。

國軍中部地區人才招募中心18日前往苗栗看守所附設少年觀護所，由年齡相近的在職官兵向收容少年宣導加入國軍行列。由於國軍過去規定，有前科的役齡男子不得報考志願役士兵，因此這項活動遭受許多網友批評，「原來從軍標準放寬了，有前科照樣能進來」、「現在居然直接去看守所招人，不如以後改成犯罪充軍好了」、「國軍的幹部又要兼觀護人嗎？」、「配套措施也沒有先規畫好，果然是我國軍也」、「這是什麼鳥募兵政策」。

話題越燒越烈，國防部昨（20）日針對爭議回應，表示國軍班隊之考選，均有完整審查機制，以維部隊戰力純淨，「全案無涉國防部招募政策」，是因為受到苗栗看守所少年觀護所邀請，希望能藉由年齡相仿的軍官分享生命歷程，激勵觀護所收容的微罪少年，國防部對於民眾提出的討論意見與價值表示尊重。

除此之外，苗栗看守所也說明，這次活動性質並非國軍正式招募，宗旨是以教育為出發點，少年因一時錯誤而入所收容，為指引其走向正途，撕掉負面標籤，才會邀請國軍對少年講解國家、責任、榮譽的觀念。