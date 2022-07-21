草屯國中柔道角力隊，參加全中運戰果豐碩。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

草屯國中柔道角力隊，參加在花蓮舉行的全中運，原本4月舉行的賽程，因為疫情升溫而延期，歷經波折，柔道角力賽程終於在7月19日全部完賽，草中總共囊括5金1銀4銅及3個第5名，戰果豐碩，讓全校師生雀躍。

草屯國中校長黃美玲表示，原本4月登場的賽程，因為疫情爆發升溫，從遙遙無期的延賽到日前完賽，學生們堅持有始有終，完成整年最重要的比賽。

黃美玲感謝李松鑫、林靜妙、龔聖凱及洪英華等4位教練組成的教練團，平時訓練各司其職，搭配相當有默契，因為比賽延到畢業後的暑假辦理，教練團擔心選手心理壓力過大，隨時緊盯著選手的身心狀態，給予勉勵打氣，消除選手們的不安，提升信心與心理強度，嚴父與慈母模式不斷切換，終於克服疫情帶來的阻礙，也是選手創造佳績的最大助力。

選手曾怡瑄、何昀哲，繼去年在角力場上奪冠之後，今年再次雙雙掄元，捍衛霸主地位，完成2連霸壯舉；個子嬌小的林妶更是橫跨柔道、角力兩個項目，成為本屆隊上唯一斬獲2面金牌的選手，實在難能可貴；值得一提的是黃世傑，前2年都無功而返，今年是他最後1次機會，咬緊牙關力拚，終於一舉摘金，下場後與教練緊緊擁抱，令人為之動容。

這幾位金牌選手，都是三年級畢業生，在同學們開始放暑假的時候，面對高強度的訓練，他們扛住壓力，發揮應有的水準，奪冠金牌綻放閃亮耀眼的光芒，成為最棒的畢業禮物，更成功扮演學弟妹們的模範。