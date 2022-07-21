吳宗憲開心分享升格阿公的心情。（粘耿豪攝）

吳宗憲透露二女兒預產期在明年春季。（粘耿豪攝）

比莉（左）暌違多年錄製綜藝節目，將首場活動獻給吳宗憲。（粘耿豪攝）

陳漢典（左起）、比莉、吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）。（粘耿豪攝）

恭喜！吳宗憲親證實要當阿公了 二女兒嫁朱立倫外甥宣布懷孕

三立《綜藝大熱門》今（21日）慶祝開播9周年，特地邀請暌違10多年未上綜藝的比莉站台，主持人吳宗憲、、Lulu（黃路梓茵）及陳漢典也穿著豹紋華麗登場，讓比莉相當驚喜；日前，吳宗憲二女兒吳則含（Vivien）懷孕三個月的喜訊，他今也開心證實即將升格為阿公。

未等媒體開口詢問，吳宗憲就主動分享喜訊，「是的，二女兒懷孕了，她懷孕第一個月時就告訴我，還警告我三個月以前不能說出去。」關於小孩的性別？吳宗憲表示目前還不知道，僅低調透露預產期在明年的春季，他說因為家中兄弟姊妹多，所以二女兒也計畫要生三胎。

曾在2007罹癌的比莉，一登場就跟吳宗憲等人勁歌熱舞相當活潑，被問到目前的身體狀況？她透露一切都很好，最重要的是要維持愉悅心情，「我對很多事都抱持好奇心，每天都開開心心的。」她也坦言雖然自己不愛運動，但還是會堅持每天走路、拍打身體。