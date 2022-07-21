陸軍第八軍團564旅執行聯勇操演，在屏東三軍聯訓基地進行戰車鑑定作業時，發生事故。蔡英文總統表示，她已經指示國軍單位全力救治照顧。國軍演訓是為了我們的家園安全，她也要求國防部徹底釐清事故原因，務必確保後續國軍的訓練安全。

蔡英文指出，她在上午接見行程結束後接獲通知，陸軍裝甲564旅執行三軍聯訓基地戰車鑑定作業發生事故。

她跟大家報告，兩名受傷人員已經緊急送醫，其中一名士官生命跡象穩定，已從恆春旅遊醫院轉到802醫院治療。另一名士兵則傷勢嚴重，尚未脫離險境，正從枋寮醫院轉往802醫院途中，「我已經指示國軍單位全力救治照顧」。

蔡英文強調，國軍演訓是為了我們的家園安全，她也要求國防部徹底釐清事故原因，務必確保後續國軍的訓練安全。

副總統賴清德也表示，蔡英文總統已經指示國防部，徹底釐清事故原因。國軍是國家安全的支柱，承受著極大的風險，因此，確保國軍訓練安全更是刻不容緩。「此刻，我們全力集氣，期盼國軍平安，也期盼國人繼續為國軍加油打氣」。