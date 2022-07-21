近來各產業、大型賣場持續進駐北高雄，帶動人才需求，尤其是北高首間大型商城樂購廣場今年6月才開幕，高雄市勞工局將於23日首次於樂購廣場舉辦大型徵才，邀請的大都多都是大岡山地區廠商，尤其去年設立「高雄科學園區徵才專區」受好評，今年與南部科學園區管理局再次設立，現場共提供1300個工作機會，部分職缺起薪高達4萬元。

北高雄「吉薪高照、就業雄讚」大型徵才活動，將於23日下午2時至5時，首次於鄰近捷運紅線南岡山站新開幕的岡山樂購廣場館外藝術廣場舉行，現場邀請38家國內知名廠商設攤，總計超過1300個工作機會，其中，川湖科技、榮眾科技、久陽精密、佳能半導體設備等公司，部分職缺起薪高達4萬元。

此次徵才活動勞工局與科技部南部科學園區管理局共同合作，尤其去年「高雄科學園區徵才專區」頗受好評，今年再度設立，這次有台灣日東光學、台灣賽諾世、川湖、華新科、榮眾等高科廠商設攤。此外，也彙集高雄市各行業領域職缺，包含有強茂、日月光、久陽、燁聯、全家、春水堂、長榮航勤、中鋼保全、高雄客運等企業，提供科技、傳產、零售、餐飲、運輸、保全業等相關工作機會。

勞工局周登春局長表示，徵才現場備有各項政策工具諮詢服務，並提供適用「安穩僱用計畫2.0」廠商辦理專案徵才，求職朋友可立即申請並現場面試。當日亦有免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」，安排專業顧問進行諮詢服務。徵才活動當日相關職缺已公布於高雄人力銀行網站，求職朋友若事先電洽岡山就業服務站預約報名。