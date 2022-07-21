鴻海(2317)集團旗下台灣夏普（SHARP）因應市場環境創新變革，透過跨業結盟持續尋求全新合作契機。為提供消費者全方位服務，台灣夏普與遠傳(4904)跨業結盟，結合雙方家電與電信優勢，打造首家複合式「遠傳夏普花蓮建國店」，於今（21）日正式開幕。

「遠傳夏普花蓮建國店」將提供花蓮在地化多元服務體驗，更貼近消費者需求，讓上班與通勤族群可利用午餐時間一站式完成遠傳電信繳費、購買夏普智慧家電商品、申辦5G手機等服務，無論是實體便利服務或虛擬智慧生活，都能獲得一致性服務與銷售體驗。

「遠傳夏普花蓮建國店」即日起至8月底舉辦開幕慶活動，開幕首3日前150名排隊入店者獨享限量好禮3選1。活動期間精選夏普智慧家電、手機及多款3C商品，開幕首日破盤下殺53折起、3C配件秒殺排隊價，申辦5G指定門號專案，夏普手機、家電0元帶回家。

同時，台灣夏普21～24日將連4天下午在「遠傳夏普花蓮建國店」舉辦8場「夏普家電體驗會」，包括水波爐及全新商品soda presso氣泡水機，活動全程免費、並有專人料理示範，讓消費者好吃、好玩再享優惠。