不受經濟成長預估遭下修，以及當地疫情尚未降溫負面影響，韓股21日續漲，收2,409.16點，漲22.31點或0.93%，重登2400整數關卡。同時，韓元升值，外資買超4387.3億韓元。

受到俄烏戰事未了，加上多個主要經濟體都大力升息抑制大漲通膨，政經環境變化詭譎下，也讓全球處於一片經濟衰退疑雲中。不料，ADB(亞洲開發銀行)在21日時，也宣布下修亞洲區開發中國家GDP預測數字。其中，韓國2022全年GDP，從原估3.1%降至2.6%。

韓國政府21日最新統計，當地單日新確診數為7.1萬餘人，已經連續3天都超過7萬關卡，顯示新冠病毒還是繼續肆虐各地。不過，韓股在科技以及化工族群帶動下，大盤還是上演反彈秀。

主要電子股上漲，三星電子漲2.15%，SK海力士漲0.49%，電池大廠LG Energy Solution漲1.69%，LG化學大漲5.37%，Naver漲1.83%，Kakao也漲0.1%。

韓元兌一美元在1,307.7附近，韓元升5.2元。