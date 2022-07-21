桃園市長參選人林智堅論文案，台大近日將舉辦審定委員會，預計2個月內完成審定。但律師黃帝穎在臉書上發文，指委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達跟國民黨關係如何，上網搜尋都知道，應該自行迴避。

林智堅論文案引起熱議，更成為近日國民黨攻勢所在，林陣營則反擊對方潑髒水。黃帝穎說，台灣大學20日宣布，校方將受理林智堅論文案，成立審定委員會展開後續調查。黃轉述，不過委員會召集人蘇宏達卻表示，任務艱鉅，若要誠實與正直，需要非常大的勇氣。媒體即報導「林智堅涉抄襲成案 台大蘇宏達坦言「審查需勇氣」：多教授怕遭查水表」

黃帝穎又說，蘇宏達與國民黨關係如何，上網搜尋都知道！他也毫不避諱！尤其在沒證據情況下，信口炒作「查水表」，宛如韓國瑜「追蹤器」事件翻版！黃指出，台大學術倫理處理審查要點第一條開宗明義要「公正客觀處理程序」。而蘇宏達當召集人，社會會相信「公正客觀處理」嗎？蘇宏達應自行迴避，才是真正捍衛學術倫理！