臺北市副市長黃珊珊今（21）日在台北市軍人服務站陪同下，率兵役局傅永茂局長等市府同仁，於臺北市替代役中心關懷參加教育召集的市籍後備軍人，藉此感謝部隊幹部的照顧，並祝福收訓單位年度各項工作均能順利圓滿。

黃珊珊表示，她來自軍人家庭，對於國軍弟兄的辛勞，體會特別深刻，很開心有此機會能親自表達對國軍的敬意及謝忱。另外，對於參與召訓的應召員，能暫時放下平日工作，投入訓練及重拾戰技，將動員潛力迅速轉化為國家能量，滿足未來作戰及救災需要，致上最誠摯的感謝，並勉勵教召期間召員們能彼此交流家庭、工作與事業的心得經驗，或許對未來個人的生活發展能有意想不到的收獲。

黃珊珊特別代表市政府致贈慰勞金，由於天氣炎熱，另致贈每位召員運動毛巾，並轉達市長的叮嚀，提醒召員要補充水分與注意身體保健。傅永茂局長也表示，除了慰勞國軍與後備外，市府在照顧役男上更是十分用心，不但在役男入營前辦理新訓概況說明座談會，入營當日並安排工作人員將役男安全護送到收訓地點，另外役男入營後市府也會組成慰勞團前往營區，為役男加油打氣，把市民當成家人般關懷照顧。

黃珊珊期勉所有後備夥伴能夠順利完成訓練，返回工作崗位後繼續努力，並持續協助推動全民國防，共同捍衛我們的家園；此外「臺北市城市博覽會」將於8月底在花博公園舉辦，期盼在場召員一起參與臺北市的過去、現在與未來。