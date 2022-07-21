據美國國防部官方網站7月20日新聞稿，由於頒布了2022年國防授權法案，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）15日與美國國家情報總監（DNI）協調後，決定重命名，並擴大原先飛行器識別暨管理組（Airborne Object Identification and Management Group, AOIMSG）的業務範圍。
國防情報官員穆特里（Ronald Moultrie）向國防部通報，在國防部副部長辦公室內成立「全領域異常現象解決辦公室」（All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO），並任命擔任國防情報局導彈和太空情報中心（MSIC）的首席科學家柯克派屈克（Sean M. Kirkpatrick）博士作為全領域異常現象辦公室AARO的首任董事。
全領域異常現象解決辦公室將負責協調整個國防部，以及其他美國聯邦部門和機構的工作，用以探查、識別和整理那些對軍事設施、作戰區域、訓練區域、特殊空域，或任何該物體感興趣的地方，並在必要時降低該物體對於作戰行動或者國家安全的威脅。這其中包含了異常現象、不明空間、空中、水下和跨介質物體在內。
由國防情報官員穆特里領導的AARO執行委員會 (AAROEXEC) 將按照以下主要工作方向向 AARO 提供監督和指導：
1. 監視、收集和報告
2. 系統能力和設備
3. 情報工作和分析
4. 排除與摧毀
5. 治理
6. 科學技術
這可能是美國國防部首次對不明飛行物體公開成立的專責單位，或許可以視為大國博弈之間的煙霧彈，也或者是時候差不多了，不必再遮遮掩掩。
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