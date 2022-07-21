影》關子嶺嶺頂公園蝶況佳 蜜源區200隻紫斑蝶飛舞

每年夏天為台南市關子嶺地區賞紫斑蝶的最佳時間，西拉雅國家風景區管理處在嶺頂公園復育紫斑蝶有5年時間，台灣紫斑蝶生態保育協會觀察今年嶺頂公園的蝶況極佳，園內2處蜜源區的蝶量，加總起來達200隻，群蝶繞花飛舞的英姿，情景令人嘆為觀止；台灣紫斑蝶生態保育協會表示，8月底前都是觀賞時節，千萬不能錯過。

西拉雅管理處這幾年在關子嶺地區致力於復育紫斑蝶生態，從2009年開始與台灣紫斑蝶生態保育協會合作在紅葉公園育蝶，成功復育後，搭配生態遊賞活動，逐漸打響名號，吸引許多遊客或攝影師來拍賞蝶；5年前，同步在嶺頂公園復育，進行誘蝶植物等植栽，復育情況良好。

今年西拉雅國家風景區管理處的「蝴蝶遊樂園」紫斑蝶生態活動，移師到嶺頂公園舉行。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供／張毓翎台南傳真）

「蝴蝶遊樂園」活動中，參加民眾在嶺頂公園種植蜜源植物。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供／張毓翎台南傳真）

「蝴蝶遊樂園」活動闖關贈品有特別設計的紫斑蝶口罩和杯墊。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供／張毓翎台南傳真）

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，紅葉公園因設施維護更新工程，目前全區封閉中，故今年「蝴蝶遊樂園」的紫斑蝶生態活動，移師到嶺頂公園舉行，觀察下來今年的蝶況極佳，推測增加種蜜源植物有關，另外去年園區將內部的雜木清除，增進空氣流通，環境更好，除了紫斑蝶以外，園區因種植朱槿花，也吸引不少鳳蝶出沒。

另8月14日前每周六、日，西拉雅國家風景區管理處與台灣紫斑蝶生態保育協會合作在嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」，活動完全免費，陳瑞祥說，民眾前來可以聆聽協會專業老師的導覽解說，並參加闖關遊戲，完成後可兌換紀念品。

陳瑞祥提到，此次紀念品有特別為活動設計的紫斑蝶口罩和杯墊，歡迎有興趣的大小朋友一同來參加；不過，紫斑蝶標放體驗課程活動得事先預約，民眾可至西拉雅國家風景區管理處網站或FB粉絲團連結網站報名。