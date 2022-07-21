瑞莎笑說女兒沒有韻律體操天份。（粘耿豪攝）

瑞莎盡心盡力培養韻律體操選手。（粘耿豪攝）

瑞莎將在8月舉辦「瑞星盃明日之星錦標賽」韻律體操全國大賽，先前已因疫情延後3次，這次終於如期舉辦。日前她旗下「瑞星」的3位韻律體操小選手，出國征戰土耳其和法國，共獲得3金、4銀、5銅好成績，甚至打敗家鄉烏克蘭，為台灣爭光。瑞莎雖然很高興但也告訴小選手，「每天進步比得獎還要重要。」還特別送給得獎選手收集獎牌的架子，鼓勵他們繼續努力。

5歲大女兒Nika也很有運動細胞，好動的她嘗試過非常多運動，甚至學過角力，最後仍鍾情於韻律體操，但瑞莎直言：「她沒有天份，所以要靠努力。」2女兒Mila現在6個月左右，Nika會吃醋問她：「媽媽比較愛誰？」、「誰比較漂亮？」瑞莎雖會說2個都一樣愛、一樣漂亮，但不諱言每次回家會第一個先抱Mila，見Nika表情落寞，讓她警覺不能偏心。

一談起小女兒Mila，瑞莎忍不住大讚是天使，脾氣溫和、很堅強，尤其才出生3天時，為了喝奶還會努力蠕動到她身邊。大女兒反而活潑好動，很喜歡把她壓在地上玩，常讓她無法招架，笑說：「我有時候也會怕她。」

瑞莎旗下的「瑞星」有50位學生、7個教練，光場地費一個月開銷就10萬元，但為了讓有興趣的小朋友都能公平受到指導，選手們接受訓練不需要費用；加上出國交通住宿費用以及教練費全由瑞星支出，這次選手赴土耳其和法國出賽就花了大約55萬元。

瑞莎還會自掏腰包買訓練所需用品，目前經費來源仍依靠群眾募資和企業贊助，她坦言一個月開銷雖然很誇張，但基本費用還是得花錢，否則很難做出成績，苦笑說：「可能你們年底又會看到我在拍影片，拜託大家幫幫忙了。」

提及做韻律體操最困難之處，瑞莎說，目前國內比賽都是以學校為單位，希望未來能推動能以俱樂部為單位參賽。8月的「瑞星盃明日之星錦標賽」瑞莎也大手筆祭出獎項，為了鼓勵全國小選手們，第一名還能獲得每月1萬2千元長達1年的獎勵金。