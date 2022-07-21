民進黨新北市長參選人林佳龍至板橋真武廟參拜。（李奇叡攝）

雖天氣炎熱，但現場民眾十分熱情，還有人遞上花束。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（21）日至板橋真武廟參拜，這是他投入選戰後第一個參拜行程，母親也首度受邀同台催票。林表示，母親過去長期擔任廟宇志工，「板橋阿嬤」是自己的「乾阿嬤」，而他幼時也常到真武廟參拜、參與廟宇活動，這次盼能從板橋出發，祈求玄天上帝保佑競選順利，贏下選戰。

林佳龍宣布參選後，今首度赴真武廟參拜，民進黨立委江永昌、議員何博文、戴瑋姍，以及議員參選人陳乃瑜、石一佑、黃淑君、山田摩衣、張嘉玲都一同陪伴，雖天氣炎熱，但現場民眾十分熱情，還有人遞上花束。

林透露，母親過去在板橋紡織廠工作，孤身在此打拚，並和同為女工的朋友結拜成為姊妹，而百歲人瑞「板橋阿嬤」是母親姊妹的媽媽，也就是「乾阿嬤」，兩人關係十分密切。

林表示，母親長期在真武廟擔任志工，自己幼時也常伴隨母親來到板橋，這次才會把戶籍遷到真武宮附近；林佳龍母親則說，林佳龍以前常到真武宮這一帶玩耍，和「板橋阿嬤」的關係很好。