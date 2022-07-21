俄羅斯軍艦和潛艦在黑海頻繁往來導致大批海豚死亡

科學家和保育組織說，由於俄羅斯戰艦和潛艦頻繁在黑海往來，連續製造對海洋哺乳動物致命的噪音污染，當地海豚正以驚人的速度死亡。

據《新聞周刊》（Newsweek）20日引述《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，黑海每個月都有數千計海豚死亡。好幾個月以來，烏克蘭政府機構和海洋生物學家就戰爭對黑海海豚族群的大量毀滅性加以記錄，公布了這最新數字。

圖茲利河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park）環境科學家魯塞夫（Ivan Rusev）說，從3—7月間，至少有5,000隻海豚在黑海中死亡。他說，這是戰前的3倍多，如今整個生態系都岌岌可危。

魯塞夫說，他從來沒看過這種現象。對科學家來說，絕對有某些恐怖的新事物。據《敖德薩日報》（The Odessa Journal）說，去年國際科學家公開的黑海深入鯨目動物調查顯示，過去20年間，包括鯨，海豚和鼠海豚等海洋哺乳動物都沒有減少，並至少有25.3萬隻海豚。