秀林國中籃球場的空拍模樣。(T1聯盟提供)

台灣運彩T1聯盟偏鄉希望列車21日開到花蓮新城鄉秀林國中，因為T1在此打造堪稱全台灣最漂亮的籃球場，更請來魏嘉豪、吳曉謹兩名花蓮在地球員，以及「花蓮女婿」余純安跟當地小球員打球同樂，魏嘉豪與吳曉謹更是親自下場跟小球員較勁。

特地到場慶祝這個新球場啟用的台灣運彩副總蔡明哲表示，「這裡是全台灣最漂亮的球場，且獨一無二，因為結合了太陽、森林、海洋與原住民圖騰彩繪。台灣運彩秉持取之於社會、用之於社會的理念，光是目前我們就投入了超過300億元的運動基金。」

媽媽就是花蓮人的T1聯盟會長錢薇娟說：「我本來每年都因掃墓或菁英盃來到花蓮，衷心希望這個球場可以成為新城地方的象徵。T1聯盟將會持續做出這些公益活動，像是在這裡，我們希望可以發掘更多原住民小朋友的運動天分，也讓他們追逐夢想。」

就算現場頂著攝氏40度的高溫，上季拿下T1聯盟人氣王的新北中信特攻後衛魏嘉豪，仍然相當投入在整個活動當中，「在這裡打球很漂亮也很舒服，讓我也想在家裡開的『浪慢』咖啡廳旁邊打造一座這樣的球場，看著這些小球員也會讓我想起以前在花蓮打球的樣子。」

這次T1聯盟除了打造全新秀林國中籃球場，今天也前往探視新城國小棒球隊小球員，還前往宿舍與托兒所發送禮物，只是小球員的童言童語讓余純安快要受不了，「因為這個小朋友說他認識謝亞軒(特攻前鋒)，還是打第四棒，讓我當場哭笑不得。」