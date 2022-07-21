對於民進黨桃園市長參選人林智堅的論文門事件，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮今（21）日驚爆，到時候一定會有相當多的台大校友站出來連署，「我的了解，會有很多已畢業的人為了捍衛台大的校譽公開站出來」！

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門事件，對手國民黨張善政秀出論文說自己博士論文是如假包換！民進黨副秘書長林鶴明今接受廣播媒體專訪表示，論文案是競選團隊必須說明的，對手一定會攻擊，但林智堅會向外界解釋清楚；他並不擔心這個議題會說不清楚。

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮今（21）日在中天電視《大新聞大爆掛》政論節目中表示，關於「論文門」事件，陳明通、林智堅是當事人，一定要約談。且這個議題到最後是兩個部分，一個是論文抄襲是否屬實，第二就是危機處理會變成誠信問題，這是必然的！

前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，因為林智堅到現在還不承認，今天民進黨副秘書長林鶴明也跳出來說沒有客觀證據！郭驚訝表示「這樣還不叫客觀證據？比對起來、看起來都一模一樣，且林鶴明也是國發所畢業的！」

郭正亮質疑，這麼多人喜歡講，到時候不要惹到全部的人都要公開論文！祝福台大能夠秉持公平、捍衛學術的立場！

郭正亮直言，如果（當事人）約談不來，到時候就看怎麼進行，反正9月2日是（參選）登記最後一天，如果拖到10月，能向社會交代嗎？。

郭正亮也驚爆，到時候一定會有相當多的台大校友站出來連署，「我的了解，會有很多已畢業的人為了捍衛台大的校譽公開站出來」！