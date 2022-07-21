1對情侶日前在某小吃攤發現蚵仔煎內有蟲，向店家反應後不用付錢並獲得全新1份，2人吃完準備離開時為表達不滿，竟先將餐盤倒蓋在桌上，接著又拿飲料杯封膜往桌上抹，甚至拿辣椒醬往桌椅、牆壁亂噴，最後店家請2人清理，2人還狂拿店內衛生紙擦，疑似罵髒話，離譜行徑全被錄下。

臉書「爆料公社二社」影片中該對情侶發現蚵仔煎內有蟲後，因心生不滿，先是把飲料杯的撕膜拆下後抹桌面，之後又將餐盤倒蓋，筷子、吸管丟在桌面，甚至拿辣椒醬料瓶噴灑整桌，桌椅、牆壁上全是辣椒醬，2人氣憤離開，老闆娘發現後要求2人回來清理桌面，2人才又不甘願地清理，嘴裡疑似帶髒字。

情侶發現蚵仔煎內有蟲，準備離開時為表達不滿，竟先將餐盤倒蓋在桌上，接著又拿飲料杯封膜往桌上抹，甚至拿辣椒醬往桌椅、牆壁亂噴。（翻攝自臉書「爆料公社二社）

該店家在臉書貼文中表示，蚵仔煎內有蟲確實是店家疏失，當下已回應不好意思，協調退錢後又重做1份給客人，客人之後吃完新的餐點，離開時仍做出惡劣行徑，直言「真的沒有必要後續的這些動作，我們也只是做做小本生意，希望大家記住此人 不要遇到同樣的事」。

網友紛紛留言「後續的動作真的很令人火大」、「沒水準的人」、「菜蟲都比他高級，至少證明菜能吃」、「衛生紙不應該讓他這樣浪費的，應該要讓他用他的衣服收拾殘局」、「好心疼店家衛生紙」、「教育失敗，花錢是大爺的心態」、「沒水準、沒修養、沒教養」、「這誰家的小孩，真丟臉」。