夏天高溫炎熱，就算待在家裡，如果不開冷氣也會大汗淋漓，外國一名網友分享幫住家降溫的妙招，只要把房子南邊或陽光最多的那面窗戶關起來，並拉上窗簾，就可以讓屋內變得涼爽。

根據《每日郵報》報導，28歲女子羅莎琳（Rosaline Webb）在TikTok分享消暑妙招，有許多人或許會認為，在炎熱的天氣裡就應該把窗戶全部打開，才有辦法通風納涼，但羅莎琳表示這其實是錯誤的方法，想要讓屋內變得涼爽，應該只打開特定的窗戶才是正確的。

她在影片中說明，首先要把房子南邊或陽光照進來最多的那面窗戶關起來，並同時把窗簾全部拉上，防止陽光透過玻璃照進家中，接著再把房子北邊或較為陰涼的那面窗戶打開，好讓冷空氣進到屋子裡。

羅莎琳透露，自己是幾年前在BBC廣播2台學到這個妙招，且實際使用過後發現非常有效，所以她一直都靠著這招和家人一起度過酷暑。另外她也提到，她家北邊那側，附近還有很多房子，所以不會直接照到太陽，總是比較涼爽。

影片曝光後立刻引發網友關注，觀看次數已經突破41萬，不少人也紛紛留言，提供其他的消暑妙招，「住在炎熱國家的最佳辦法，傍晚到清晨打開所有窗戶，讓冷空氣冷卻房子，白天以後關上所有的窗並拉上窗簾」、「如果你家有閣樓的話，最好把閣樓門打開」。