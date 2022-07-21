女星謝忻應徵上綠島打工換宿，也透露過程中遭酸民冷嘲熱諷，不過她抵達綠島之後，接送旅客、做房務、擺攤、打掃等工作樣樣來，親民的她也不時分享在綠島的生活日常，直到近日才返回台北上節目錄影，昨日她發出黑底白字文，點名男星海產是薪水小偷，互動讓網友笑翻。

謝忻昨（20日）突然發文，開頭就向各大製作單位喊話：「拜託把薪水小偷海產（劉威廷）的通告填滿，他一有空檔的時候就發訊息給我騷擾我！我連追劇都不得安寧。」謝忻還驚喜透露要演八點檔，據悉是民視新戲《市井豪門》，「我昨天只是在家裡看一齣戲，要好好的學習一下別人的演技，他（海產）瘋狂的傳簡訊給我」，讓謝忻氣到直呼：「我真的不堪其擾很想再去綠島！有一天如果我回去都是他逼的。」

海產也轉發謝忻的貼文，打臉謝忻的說法：「拜託回綠島再玩幾個月，妳一回台北就一直密我，我精神壓力大到吃不下飯，故事還想不出來」，哀求謝忻：「放過我吧拜託惹」，雙方互動逗趣，讓不少粉絲笑翻。離開綠島的謝忻上通告時仍然帶著很多綠島的元素，她編髮中加進綠島的特色編繩、身上戴著魚尾鍊和腳繩，連服裝都是全身綠，感性發言：「今日的我把對小島的思念在身上」，謝忻到攝影棚遇到王少偉還特地送上準備的編織口罩鍊，表示配色是自己選的，她還有一條跟王少偉一樣的。

謝忻公開點名海產是薪水小偷，海產（劉威廷）也回應了。（圖／謝忻、海產Instagram）