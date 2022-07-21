陳姓男子前年9月駕駛「金順滿壹號」漁船，載運36名越南籍偷渡客企圖從墾丁搶灘遭查獲，遭屏東地院判6月、得易科罰金並予以緩刑。去年4月陳男竟把船借給人蛇集團，載著26名越南籍偷渡客企圖從高雄登陸，遭海巡人員即時在外海攔截。高雄地檢署偵結後，將借船的陳姓男子等6名涉案人依《入出國及移民法》起訴。

前年9月，陳男駕駛「金順滿壹號」漁船靠近墾丁附近海域，直接讓36名越南籍偷渡客跳海搶灘，眾人一上岸便四處逃竄。海巡會同警方在現場埋伏，眼見時機成熟，當場在沙灘上進行追逐大戰，最後在礁岩及防風林內逮獲一干偷渡客，但仍有少數人逃逸，迄今仍有1人下落不明。

當時陳男供稱，收了20萬元的報酬負責出海接運偷渡客，檢方依違反《入出國及移民法》起訴，屏東地院認為陳男無前科且有悔意，判6月、得易科罰金，緩刑3年，須支付公庫15萬元並接受法治教育2場次。

該次輕判當時引發爭論，屏東地院特地對此說明，強調協助偷渡者，若發生意外或有虐待的不人道情事，才會從重論處。

果不其然，陳男事後把船借給從事偷渡事業的債主陳姓男子，借船的陳男找來林姓男子開船，還另外找到2名船員幫手，去年4月11日從屏東東港出海，兩天後的傍晚，在公海上接駁26名越南籍偷渡客後，企圖直接從高雄上岸，最後在高雄港外海8浬處遭海巡人員查獲。

檢方查出，借船的陳男與眾人議定，只要成功載運1名偷渡客來台，林男能分紅2萬元、其餘船員可分紅5000元。該集團事前曾特地開船到後壁湖漁港測試性能，還刻意多次開船出海釣魚，製造活動紀錄，避免海巡人員起疑。

陳男供稱，積欠借船的陳男債務，雙方約定借船抵債。檢方查出他曾涉犯多起偷渡越南人來台的案件，還害3名越南人溺斃，遭判8年2月，目前案件上訴到最高法院中。檢方偵結後，將借船的陳男等相關涉案人依《入出國及移民法》起訴。