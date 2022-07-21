台灣第一個大型永續型生技創投公司鑽石生技(6901)下午舉行興櫃前法說會，董事長路孔明說，生技是九死一生的行業，大部分的公司多半是短命或夭折，投資的心臟要很大一顆，需要很長時間來等待，所以並不求穩定獲利，而是追求爆發性的獲利，等待的辛苦才有價值！

鑽石生技即將在7月25日登錄興櫃市場買賣，每股參考價為35元，計劃在明年中申請上市。董事長路孔明指出，已孵育出兩家市值達300億獨角獸公司，例如合一及醣基等，未來投資將會注重細胞治療、核酸藥物領域，準備持續支持此類的公司。

生技產業是台灣下一個命脈，路孔明說，鑽石生技已經成立10年，早年投資成果已開始進入收獲期，第二個十年打算進入資本市場，未來將持續推動台灣生技產業發光發熱！他說，公司投資策略鎖定有創新技術和主要科學家具有國際領先能力的公司，希望能打造旗艦型的公司。

路孔明表示，鑽石生技前7年沒有股利可以配發，2020~2021共配發7.58元股利，至於未來的股利政策?他則說，投資在成長期才會退場，當投資案出現爆發性後，會考慮以投資最大化為投資目標，為股東創造最大獲利。

「生技公司要成功很難」路孔明說，如何選擇創投投資標的？他回答，基本上5000萬以下的不投，規模太小了，重要的是看科學家的品行以及技術是否為全世界的頂尖，只要人對了，幫忙組團隊、成立實驗室、取名或是規劃SOP都沒問題，公司只要專心做實驗即可。至於何時會退場，路孔明則是說，並不會在一個公司成長期就出清手中持股，要等到公司到成熟期不會再成長時，才會慢慢出脫持股，寧靜的退場後，若有增資機會，再轉過頭來投資。

鑽石生技投資由中天生技在2013年發起成立，富邦金控、台新金控及潤泰集團等三大金融集團共同參與，專業投資高風險的生技新藥研發、高階醫材、農業生技等領域，目前資本額為新台幣50億元。鑽石生技目前投資十家公司，其中有兩家國外公司，其餘皆是國內生技公司，投資項目70%未進入資本市場，其中台灣未上市公司20%、海外未上市公司(含開曼控股)40%、波士頓創投基金10%。