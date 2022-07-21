美國參議院積極推動美國晶片法案，預計最快本週末在參議院通過、下週交付眾議院表決，半導體產業樂觀看待，激勵美國科技及半導體類股大漲，保德信指出，晶片法案內容包括高達520億美元、折合台幣1.5兆元的半導體產業補貼與優惠措施，不僅有利於半導體產業，對於正在高速發展的雲端、高效能運算、電動智能車相關產業更具有正向幫助。

台股掛牌的5檔半導體相關ETF今天收盤漲幅更勝大盤，漲幅在2~3.25%之間，包括:兆豐洲際半導體(00911)、新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、國泰台灣5G+(00881)等。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，從大型企業的動作可看出未來趨勢，今年三大雲端服務商與臉書(Meta)持續增加資料中心的資本支出，當中以伺服器為最主要項目，預估2022年資本支出合計年增率16%，且在對半導體產業有利的晶片法案加持下，更有助於整體雲端、高效能運算等新供應鏈產業的長線成長性。

楊博翔分析，除了雲端服務龍頭持續增加資本支出，雲端建置支出已成為各大型企業的必要投入成本，由於雲端服務能透過AI與自動化，節省龐大人事成本，若是採取伺服器委外至公有雲，可進一步降低建置成本並提高系統穩定度，因此即使面臨經濟趨緩挑戰，雲端投資仍是企業面對衰退時最具韌性的一環。

楊博翔進一步說明，根據摩根士丹利針對全球投資長的最新調查，進入2021年之後，企業對於IT的支出趨勢明顯大增，且2022年第一季的IT預算調升比重高達12.3倍，即使今年第二季起市場遇到逆風，企業端對於IT的支出預算調升比重仍達6.1倍之多。

除了雲端之外，電動智能車也是近年對於半導體需求高速成長的重要產業，楊博翔分析，作為供應鏈最複雜的汽車產業，過去兩年雖受疫情與戰爭影響產出進度，然電動車銷量仍受惠於各車廠全力轉型，以及民眾因高油價的換車需求，逆勢快速成長77%，其中又以中國電動車市佔率在2022年快速增長最受市場關注。

楊博翔認為，對比全球外在環境仍具有通膨與衰退風險，相較之下，有政策支持且產業持續快速成長的電動車與雲端服務等新供應鏈產業，近期股價受到整體投資氛圍影響，導致目前相關類股價值面遭到嚴重低估，建議投資人不妨趁著股價低檔時分批布局，以參與產業長線成長契機。