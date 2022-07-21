針對民進黨新竹市長參選人沈慧虹提改造中正台商圈計畫，民眾黨對手高虹安21日透過競選辦公室回應，樂見各黨派提舊城區政見，但她也質疑，林智堅和沈慧虹執政7年多，放任中正台商圈沒落，遇選舉才高喊振興， 認為應先向中正台攤販、居民道歉才對。

沈慧虹21日上午到中正台發表政策第一炮「東門町造市計畫」，高虹安21日回應，她與團隊長期關心與思考舊城區復興，樂見各黨派參選人對舊城區振興提出政見。

不過，高虹安也批評，林智堅市府執政新竹市7年多，沈慧虹也在市府內，7年多來對中正台商圈不聞不問，放任曾有「小西門町」、「新竹五分埔」之稱的中正台商圈沒落、老化，讓商家紛紛倒閉、撤離，現在卻還高呼要振興中正台，不知道是否出自真心誠意？還是只是為了選票呼呼口號？

高虹安說，早在接下新竹市選區服務一職後，就接獲許多地方人士針對中正台商圈沒落的陳情，今年也與李國璋議員走訪中正台商圈，確實一片蕭條。

她也認為，沈慧虹雖然提出振興政見，但首先應該先為林智堅市府執政這7年多，對中正台商圈不聞不問的態度，向中正台商圈的攤販與周圍居民道歉才對。