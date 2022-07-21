桃園有23處熱門景點設有人潮警示燈，近期青埔休閒遊憩區成為遊客的首選，市長鄭文燦也直呼「青埔是桃園的國旅溫度計」。觀旅局統計，青埔休閒遊憩區5月遊客人數為61萬1569人次，6月直線飆升至82萬2017人次，成長34.41％。為延續暑假國旅熱度，觀旅局預告，9月也將推出限量4000個名額的500元加碼振興方案。

「青埔休閒遊憩區並非一般都會型景點，已經桃園成為最夯的景點！」局長楊勝評分析，青埔休閒遊憩區範圍很大，沿線近期有許多新景點，如Xpark、華泰名品城Outlet、橫山書法藝術館、青埔棒球場等，旅遊型態不再只是單一景點，點與點連成線，自然就能留住遊客，遊客口耳相傳遊客也會越來越多，尤其假日的人潮警示燈很常出現紅燈警示，人潮真的多很多。

觀旅局統計，青埔休閒遊憩區去年6月為三級管制期間，當月遊客人數為23萬2568人次，而今年6月遊客人數上升至82萬2017人次，翻2.53倍，國旅狀況比去年熱絡超多。楊勝評指出，桃園領先中央國旅補助，提前2周於6月推出，「桃園千元住宿金搶先用」住宿補助，5月遊客人數為61萬1569人次，6月因推出補助活動，遊客人數直線飆升至82萬2017人次，成長34.41％。

楊勝評指出，市內飯店住宿率整個拉上來，諾富特飯店在疫情期間作為防疫旅館，疫情趨緩後恢復成一般飯店，原本很擔心住房率會衝不上來，但現在搭上桃園住宿補助，1晚房價只要1288元，飯店更打出1元可加購1份早餐，讓住房率從零上升至5成，超乎預期；民宿部分，近期為拉拉山水蜜桃產期，這2個周末的人潮警示燈都呈現紅燈警示，民宿住房率也攀升不少，揮別疫情陰霾，業者也樂開懷。

楊勝評另也預告，為延續暑假旅遊熱潮，9月將會推出第2波旅遊振興方案，在桃園住飯店可抽加碼金500元，抽到可以直接折抵房價或是在飯店內消費，加碼金則限量4000個名額。