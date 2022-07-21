央行今年連續兩季升息，分別升息1碼以及半碼，不過財政部拍板，青年安心成家貸款利率優惠半碼，且優惠至年底，使得青安大受青睞。財政部今日公布統計，青年安心成家5月撥貸金額高達102.7億元，創4年半以來單月新高。

根據財政部的資料顯示，過去單月的青安撥貸金額大約在50到60億元左右，所以5月撥貸金額突破百億元，確實罕見。財政部解析，今年上半年值新完工房屋交屋潮，加上升息預期，激勵部分剛性自住需求進場。

今年前5月青安的撥貸金額大約295億元，與去年同期280億元些微成長。