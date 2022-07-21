漢翔公司董事長胡開宏(左)與勞斯萊斯公司首席採購長Mr. Warrick Mathews(右)代表簽署，拓展民用及國防業務，期望搶下更多國際訂單。（漢翔公司提供）

漢翔公司與英商勞斯萊斯公司，雙方簽訂發動機零組件長期合作意向書，為雙方業務合作創下新的里程碑。（漢翔公司提供）

漢翔公司近期宣布，胡開宏董事長親率領導團隊，在兩年一度的英國法茵堡國際航展，與全球發動機製造大廠勞斯萊斯 (Rolls Royce)公司，簽訂新一代發動機Pearl 10 X的5項發動機核心零組件；包含壓縮段及燃燒段的7年長期合作意向書(Letter Of Intent)，為雙方業務合作創下新的里程碑。

漢翔公司指出，這次由漢翔董事長胡開宏與勞斯萊斯公司首席採購長Mr. Warrick Mathews代表簽署，拓展民用及國防業務，期望搶下更多國際訂單。勞斯萊斯為全球發動機產業領導者之一，漢翔自2009年成為其策略夥伴，雙方在2015年啟動Pearl 15發動機的同步工程業務，並深化合作Pearl 700發動機性能提升案。

漢翔公司說，本次於法茵堡國際航展首日即有好消息傳出，由漢翔公司承製該系列發動機核心零組件，如前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件；其中包含具有科技機敏性之關鍵零件-燃燒筒(Combustor Liner)，足見漢翔的技術能力與保護客戶的商業機密作為，深受國際大廠肯定。Pearl 10 X發動機將搭載於達梭航太新世代商務噴射機Falcon 10X，第一架飛機將預計於明年(2023)開始總組裝。

漢翔公司強調，勞斯萊斯長期專注於雙走道客機及商務噴射機市場，其中商務噴射機發動機，已成功打入全球三大商務噴射機製造商，如達梭航太公司、灣流航太公司及龐巴迪航太公司。近期全球疫情趨緩，各國邊境解封，人民生活回復正常，航班日漸增加，飛機需求數量將上升，順勢推動發動機的訂單，因此漢翔承接勞斯萊斯的發動機業務，可望使營收大幅成長。