來自新北28歲女山友，獨自攀爬馬比衫山，在返回南湖圈谷山屋途中摔落，花蓮消防局趕赴現場救援，今上午由空勤總隊出動直升機吊掛送醫。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

進入暑假，花蓮屢傳登山、朔溪意外。來自台東29歲王姓男子獨自到花蓮三棧南溪溯溪，原訂昨晚返回花蓮市，因未歸且失聯，家屬來到三棧南溪尋人，卻在入口處發現王男車輛，花蓮消防局獲報，今一早出動4梯次、17人沿線搜索，目前仍未尋獲。

王男姊姊著急向消防局報案，指王男前天向家人表示要獨自到三棧南溪支流黃金峽谷溯溪，預計昨天返回花蓮市。因家人一直聯絡不上，相當心急，從台東趕到三棧南溪入口，發現王男的銀灰色廂型車，但不見人影。

由於搜救過程遇到2名溯溪團教練，表示19日曾在距離入口約3小時路程處，遇到正在回程的王男，將縮小範圍集中搜索。但截至傍晚，仍未傳出消息。

黃金峽谷屬於太魯閣國家公園生態保育園區，進入依法須申請，但一般溯溪團主要的溯溪區域不在黃金峽谷範圍內。花蓮縣消防局向太魯閣國家公園管理處查詢，王男並未提出申請，而王男被人目擊的地點，也不在生態保育區範圍內。

另外，昨天下午花蓮消防局也接獲馬比衫山難，來自新北的28歲女山友，獨自攀爬馬比衫山，在返回南湖圈谷山屋途中摔落，因腰椎受傷無法行動，空勤總隊今早出動直升機搭乘6名救難人員於南湖上圈谷下放，上午順利接觸山友後，予以處置固定並吊掛成功後送醫院治療。