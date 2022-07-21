傳民進黨新北市長參選人林佳龍要邀行政院長蘇貞昌加入競選團隊，林今（21）日出席參拜行程時，透露會持續努力向蘇揆請益，而對方也很有可能會掛榮譽職，他十分期待蘇擔起「桶箍」的角色，協助將新北市黨公職、社會團體、各行各業團結在一起，打贏這場選戰。

林佳龍競選團隊名單近日出爐，被認為「蘇系影子」濃厚，他強調，民進黨主席蔡英文請中央黨部秘書長林錫耀擔任他的競選總部主委，是連結府院黨的最好人選，立委蘇巧慧、張宏陸以及羅致政分別擔任副主委、組織召集人、政策中心召集人，可以說是「各就各位」，而立委吳秉叡也擔任競選總幹事，就是蘇培養出來，最具代表性的子弟兵。

至於蘇貞昌本人是否願意加入團隊，林則說，他從媒體得知，蘇願意配合黨內編制，這部分「還在努力」。他強調，以蘇對新北的了解，能夠像大家長一樣指導團隊，因此期待蘇以榮譽職方式加入。

林說，若蘇能掛榮譽職加入團隊，就能當團隊的「桶箍」，把新北市的黨公職、社會團體、各行各業團結在一起，而名稱或是角色為何，都會持續請益。

林指出，他們也知道蘇貞昌對新北市特別有感情，而蘇也有表達會到新北演講，「我相信大家會看到，蘇院長在新北能將我們團結在一起，一同打贏這個選舉」。